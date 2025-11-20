Famalicão: Jovem atropelada em frente à escola

Quatro milhões de luzes acendem-se, este sábado, às 18 horas, para iluminar o espírito natalício. No centro da cidade, “O Lugar de Natal” estende-se pelas praças D. Maria II, 9 de Abril e também pela Mouzinho de Albuquerque.
Na Praça D. Maria II estarão o espetáculo multimédia, o Mercado de Natal, a roda gigante (este ano nas traseiras da Fundação Cupertino de Miranda) e ainda o carrossel e o comboio de natal, dinamizados pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF). Na Praça Mouzinho de Albuquerque, em frente ao Mercado Municipal, pode contemplar a árvore de natal e patinar na pista de gelo. A Praça 9 de Abril para a Praça dos Sonhos, um espaço dedicado aos mais pequenos, com um mini carrossel, a mini roda, o mini comboio, a rampa de snow tubing, a cabana do Pai Natal e um espaço de realidade virtual. No local também haverá zonas de street food.
A programação do Lugar do Natal estende-se até 6 de janeiro, também com atrações musicais, culturais e desportivas.
A propósito da tempestade Cláudia que provocou inundações por todo o concelho, com incidência nas freguesias de Lousado e Ribeirão, mas também no centro da cidade, o presidente da Câmara agradeceu, na última reunião de Câmara, aos colaboradores do município, às juntas, bombeiros e todos quantos colaboraram nas limpezas.
Sobre o que se passou na USF de Ribeirão, que teve mais de meio metro de água e lama, Mário Passos realça que só a conjugação de esforços possibilitou que reabrisse na segunda-feira seguinte. Além de mais de 40 colaboradores municipais, mencionou o esforço da coordenadora da USF e a presença da nova direção da ULS Médio Ave.
O agradecimento e o elogio vieram também da parte dos vereadores do Partido Socialista e do Chega; especialmente pela disponibilidade e prontidão na resposta dos colaboradores dos serviços.
Apesar de reconhecer a frequência dos fenómenos provocados pelas alterações climáticas, Sá Machado, do PS, sugeriu uma reflexão em matéria urbanística e de planeamento.
Está aí mais uma eliminatória da Taça de Portugal, com o FC Famalicão a jogar, no próximo sábado, no Estádio António Coimbra da Mota. Ivan Zlobin, guarda-redes do Famalicão, que pode ser a escolha de Hugo Oliveira para a baliza, avisa que no confronto entre estorilistas e famalicenses «não há favoritos. Temos de levar este jogo muito a sério, com disciplina e rigor».
O Estoril «joga um futebol ofensivo, com pressão alta. É uma equipa coletiva e individualmente muito boa, mas nós estamos prontos. É um só jogo e um único lance pode fazer a diferença. É, por isso, um grande desafio porque queremos todos chegar o mais longe possível na Taça».
Zlobin “perdeu” a titularidade após a grave lesão sofrida em Braga, na época passada. Carevic tem sido o titular da baliza, mas Zlobin foi chamado para o jogo da terceira eliminatória da Taça, diante do S. João de Ver.
O FC Famalicão tem apresentado um registo defensivo muito bom, com apenas cinco golos sofridos nas onze jornadas da I Liga. «A nossa linha defensiva começa nos avançados e todos fazem um trabalho muito fantástico. Só podemos defender bem se trabalharmos juntos», nota o guarda-redes.
Zlobin, em Famalicão desde a época 20/21, continua a ver o clube crescer e enaltece «o enorme carinho que há entre os jogadores e os adeptos; até o hino já se houve nas escolas. O meu filho já o canta e gosta muito», revela.
Para o Estoril, Zlobin espera contar com o “décimo segundo jogador”. «Espero-os no campo do adversário, junto de nós», pede.
Nos dias 4 e 5 de dezembro, às 21h30, a Casa das Artes recebe a mais recente criação do Instituto Nacional de Artes do Circo. “Eu Quero é Andar de Carrinhos de Choque” segue depois para o Teatro Garcia de Resende, em Évora, no dia 19 de dezembro.
Este espetáculo de circo contemporâneo, que estreou em Itália, em junho passado, propõe uma reflexão sobre a identidade onde memórias coletivas e desejos individuais colidem. Os carrinhos de choque não são apenas metáforas de colisão e deslocamento, são um desejo pela existência que convida o público a um transe onde os sentidos se dissolvem, a realidade se fragmenta e o tempo parece suspenso num fluxo hipnótico de imagens, sons e sensações.
O espetáculo tem a direção artística de Bruno Machado e conta com a interpretação e cocriação dos artistas Fabíola Augusta, Maurício Jara, Só Filipe e Tjaša Dobravec.
No próximo ano o espetáculo vai passar pelo Teatro Municipal de Bragança, no dia 31 de janeiro; segue para Montemor-o-Novo a 14 de fevereiro; e para O Teatrão, em Coimbra no dia 28 de fevereiro.
A Junta de Freguesia de Vermoim tem em curso uma campanha de promoção do comércio local através da qual, por cada 10 euros de compras, fica habilitado a ganhar um mega cabaz de Natal e a uma entrada no parque de diversões do Mercadinho, que vai decorrer nos dias 13 e 14 de dezembro.
Esta campanha é válida nos estabelecimentos comerciais aderentes e limitada ao stock existente; o sorteio do cabaz será realizado no dia 20 de dezembro.