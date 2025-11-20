Famalicão: Jovem atropelada em frente à escola

Está aí mais uma eliminatória da Taça de Portugal, com o FC Famalicão a jogar, no próximo sábado, no Estádio António Coimbra da Mota. Ivan Zlobin, guarda-redes do Famalicão, que pode ser a escolha de Hugo Oliveira para a baliza, avisa que no confronto entre estorilistas e famalicenses «não há favoritos. Temos de levar este jogo muito a sério, com disciplina e rigor».

O Estoril «joga um futebol ofensivo, com pressão alta. É uma equipa coletiva e individualmente muito boa, mas nós estamos prontos. É um só jogo e um único lance pode fazer a diferença. É, por isso, um grande desafio porque queremos todos chegar o mais longe possível na Taça».

Zlobin “perdeu” a titularidade após a grave lesão sofrida em Braga, na época passada. Carevic tem sido o titular da baliza, mas Zlobin foi chamado para o jogo da terceira eliminatória da Taça, diante do S. João de Ver.

O FC Famalicão tem apresentado um registo defensivo muito bom, com apenas cinco golos sofridos nas onze jornadas da I Liga. «A nossa linha defensiva começa nos avançados e todos fazem um trabalho muito fantástico. Só podemos defender bem se trabalharmos juntos», nota o guarda-redes.

Zlobin, em Famalicão desde a época 20/21, continua a ver o clube crescer e enaltece «o enorme carinho que há entre os jogadores e os adeptos; até o hino já se houve nas escolas. O meu filho já o canta e gosta muito», revela.

Para o Estoril, Zlobin espera contar com o “décimo segundo jogador”. «Espero-os no campo do adversário, junto de nós», pede.