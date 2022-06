Famalicão: Jovem com cerca de 20 anos ferido em acidente na Rua do Pouco Siso em Landim

Prossegue, este sábado, o Campeonato Concelhio 3H Resistência BTT. A terceira prova do calendário é uma organização do departamento de BTT da ACURA, com partida às 16 horas, no Parque Fluvial da Ponte, na União de Freguesias de Avidos e Lagoa.

O traçado apresenta singletracks, zonas de aceleração em asfalto e descidas que, não sendo muito técnicas, são perigosas pela velocidade que podem proporcionar. Os 5 km, com cerca de 120m de acumulado, estarão devidamente sinalizados e contam com uma elevação máxima de 78m, elevação mínima de 40m. Uma pista com dificuldade média/ baixa, mas que requer muita precaução.

O padrinho da prova é Marco Martins, conhecido nacional e internacionalmente como um dos vencedores da mais dura prova de resistência BTT do Mundo, The Munga Race. A animação e boa disposição, características deste campeonato, estão de volta com DJ Diogo Fonseca, que irá animar os atletas antes, durante e após a prova.