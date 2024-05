Famalicão: Jovem com cerca de 20 anos ferido em colisão entre automóveis

O jovem jogador do FC Famalicão foi distinguido, pelo Sindicato dos Jogadores, como o melhor jovem do mês de abril.

Gustavo Sá, “nas bocas do mundo” por uma eventual transferência milionária, somou 17,34% dos votos e viu recompensado um mês no qual fez duas assistências nos quatro jogos em que foi titular. O médio ofensivo serviu Chiquinho na receção ao Futebol Clube Vizela e fez uma assistência primorosa para o segundo golo de Jhonder Cádiz, no Estádio do Dragão, frente ao Futebol Clube do Porto.

Esta distinção é como que a “cereja no topo” de uma época muito profícua e fulgurante de Gustavo Sá. O jogador, de 19 anos, estreou-se a marcar pela equipa principal, tornou-se internacional sub-21 e consta da lista de candidatos ao prémio de Golden Boy, que premeia o melhor jogador a atuar no futebol europeu.

O mês passado foi, assim, muito proveitoso para o Futebol Clube de Famalicão, com o rendimento coletivo a ter consequências em termos individuais com as distinções por parte dos Sindicatos dos Jogadores. O primeiro foi Jhonder Cádiz, eleito o melhor jogador da I Liga, tendo apontado cinco golos em abril.