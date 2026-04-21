Famalicão: Jovem de 14 de anos atropelado em Joane

Mário Passos entrega, esta quarta-feira, a partir das 14h30, no auditório do CITEVE, os certificados de formação a mais de 200 seniores famalicenses que completaram o seu percurso de formação modular promovido pelo Centro Qualifica.

O momento serve de reconhecimento para a população sénior famalicense que se dedicou ao aperfeiçoamento de competências nas áreas da informática, línguas estrangeiras e artes. Estes formandos integram a rede de Academias Seniores, abrangendo as freguesias de Ribeirão, Riba de Ave, Seide, Carreira e Bente, Gondifelos, Pedome, Nine, Oliveira Santa Maria, Delães, Lousado, Joane e Requião.

Sob o mote “Uma Cidade para todas as Idades: EnvelheSer com Conhecimento”, o projeto, que teve início em fevereiro de 2025, já permitiu que 413 seniores frequentassem formação numa parceria estratégica entre o Centro Qualifica, a Rede Local de Educação e Formação e a Rede de Academias Seniores de Vila Nova de Famalicão.

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