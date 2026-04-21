Famalicão: Jovem de 14 de anos atropelado em Joane

Na tarde desta terça-feira, um jovem de catorze anos foi atropelado na freguesia de Joane.
O alerta para a rua de Laborins surgiu por volta das 16h00 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.
Na tarde desta terça-feira, um jovem de catorze anos foi atropelado na freguesia de Joane.
O alerta para a rua de Laborins surgiu por volta das 16h00 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.
Mário Passos entrega, esta quarta-feira, a partir das 14h30, no auditório do CITEVE, os certificados de formação a mais de 200 seniores famalicenses que completaram o seu percurso de formação modular promovido pelo Centro Qualifica.
O momento serve de reconhecimento para a população sénior famalicense que se dedicou ao aperfeiçoamento de competências nas áreas da informática, línguas estrangeiras e artes. Estes formandos integram a rede de Academias Seniores, abrangendo as freguesias de Ribeirão, Riba de Ave, Seide, Carreira e Bente, Gondifelos, Pedome, Nine, Oliveira Santa Maria, Delães, Lousado, Joane e Requião.
Sob o mote “Uma Cidade para todas as Idades: EnvelheSer com Conhecimento”, o projeto, que teve início em fevereiro de 2025, já permitiu que 413 seniores frequentassem formação numa parceria estratégica entre o Centro Qualifica, a Rede Local de Educação e Formação e a Rede de Academias Seniores de Vila Nova de Famalicão.
Lazar Carevic recebeu, pela segunda vez na temporada, o prémio ABANCA Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal Betclic, referente ao mês de março. O guarda-redes do FC Famalicão, o mais votado pelos treinadores principais da competição, com 28,72%, já exibe o troféu «muito feliz» e divide-o por toda a equipa.
Carevic não esconde que é um orgulho receber a distinção «numa Liga onde há muitos guarda-redes de elevada qualidade». Sobre os objetivos coletivos é muito claro: «Vamos tentar jogar bem os jogos que faltam e fazer o melhor possível. No final, vamos fazer uma época histórica para o FC Famalicão», afirmou o internacional montenegrino que, em março, apenas sofreu um golo num mês sem derrotas para a equipa: vitórias sobre o FC Arouca (1-0), Vitória SC (2-1) e CD Nacional (1-0); e empate com o Rio Ave FC (0-0).
Na tarde do próximo domingo, o FC Famalicão volta ao Estádio António Coimbra da Mota, para defrontar o GD Estoril Praia. Depois da partida da Taça de Portugal, em novembro do ano passado, as equipas voltam a defrontar-se, agora para a 31.ª jornada da Liga Portugal Betclic.
Os bilhetes, a 10 euros, estão à venda na Loja Oficial. Também pode reservar transporte, por mais 10 euros.
A venda de bilhetes decorre até às 19 horas desta sexta-feira; marcação de transporte até às 12 horas, também de sexta-feira.
Vila Nova de Famalicão assinalou, no passado sábado, 18 de abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma sessão dedicada às saunas proto-históricas da Península Ibérica que contou com a apresentação, pela primeira vez em Portugal, de uma obra que reúne investigação recente sobre as estruturas da Idade do Ferro.
A iniciativa decorreu nos Serviços Educativos do Parque da Devesa subordinada ao tema “Património Vivo”.
O evento centrou-se na apresentação do livro “Saunas Proto-históricas na Península Ibérica”, publicado em 2024 pelo Real Instituto de Estudios Asturianos. A obra compila as comunicações de um ciclo de conferências realizado em Oviedo, em 2020 e 2021, complementadas por um inventário detalhado dos monumentos conhecidos no Norte de Portugal e Espanha.
O programa incluiu ainda uma visita guiada à reconstituição do balneário do Alto das Eiras, um exemplo local deste tipo de estruturas. A temática assume particular relevância para o concelho que possui um exemplar associado ao Castro das Eiras, cuja “Pedra Formosa” integra a exposição permanente da Casa do Território.
Vai ser apresentada no dia 30 de abril, pelas 14h00, a exposição coletiva “De Famalicão para o Mundo… De comboio há 150 anos!” que reúne trabalhos de expressão plástica e escrita de alunos famalicenses do pré-escolar ao 12º ano, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.
Os trabalhos vão estar expostos até ao dia 30 julho, com entrada livre, e assinalam a celebração dos 150 anos da Linha do Minho e da chegada do comboio a Famalicão que se assinalou em 2025.
O concurso contou com a participação de 627 alunos e resultou num total de 200 trabalhos artísticos avaliados por um júri composto por investigadores, professores e técnicos municipais.
A entrega de prémios aos vencedores vai acontecer no dia 23 de maio, pelas 16h30, no museu. A lista completa dos vencedores pode ser consultada em www.famalicao.pt/de-famalicao-para-o-mundo-de-comboio-ha-150-anos
Estão abertas as inscrições no Centro Qualifica de Famalicão para os adultos com mais de 23 anos que pretendam obter certificação escolar equivalente ao 9º ou 12º ano.
A iniciativa é gratuita e surge como uma oportunidade para melhorar perspetivas de emprego, numa altura em que a certificação escolar continua a ser um fator importante na progressão de carreira.
O percurso será adaptado à experiência de cada candidato, de acordo com os conhecimentos e competências já adquiridos.
O Centro Qualifica disponibiliza horários flexíveis, com apenas duas sessões semanais. As atividades decorrem em dois períodos: de manhã, entre as 10h00 e as 12h00, e em regime pós-laboral, das 19h00 às 21h00.
Pode fazer a inscrição ou solicitar mais informações através do 252 320 931, do e-mail centroqualifica@famalicao.pt ou do site www.famalicaoeducativo.pt/_centro_qualifica_inscricao