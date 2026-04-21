Concelho, Última Hora

Famalicão: Jovem de 14 de anos atropelado em Joane

Na tarde desta terça-feira, um jovem de catorze anos foi atropelado na freguesia de Joane.

O alerta para a rua de Laborins surgiu por volta das 16h00 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Deixe um comentário

Famalicão: 200 seniores vão receber certificados de formação

Mário Passos entrega, esta quarta-feira, a partir das 14h30, no auditório do CITEVE, os certificados de formação a mais de 200 seniores famalicenses que completaram o seu percurso de formação modular promovido pelo Centro Qualifica.

O momento serve de reconhecimento para a população sénior famalicense que se dedicou ao aperfeiçoamento de competências nas áreas da informática, línguas estrangeiras e artes. Estes formandos integram a rede de Academias Seniores, abrangendo as freguesias de Ribeirão, Riba de Ave, Seide, Carreira e Bente, Gondifelos, Pedome, Nine, Oliveira Santa Maria, Delães, Lousado, Joane e Requião.

Sob o mote “Uma Cidade para todas as Idades: EnvelheSer com Conhecimento”, o projeto, que teve início em fevereiro de 2025, já permitiu que 413 seniores frequentassem formação numa parceria estratégica entre o Centro Qualifica, a Rede Local de Educação e Formação e a Rede de Academias Seniores de Vila Nova de Famalicão.

Foto arquivo

Famalicão: «Vamos fazer uma época histórica para o FC Famalicão»

Lazar Carevic recebeu, pela segunda vez na temporada, o prémio ABANCA Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal Betclic, referente ao mês de março. O guarda-redes do FC Famalicão, o mais votado pelos treinadores principais da competição, com 28,72%, já exibe o troféu «muito feliz» e divide-o por toda a equipa.

Carevic não esconde que é um orgulho receber a distinção «numa Liga onde há muitos guarda-redes de elevada qualidade». Sobre os objetivos coletivos é muito claro: «Vamos tentar jogar bem os jogos que faltam e fazer o melhor possível. No final, vamos fazer uma época histórica para o FC Famalicão», afirmou o internacional montenegrino que, em março, apenas sofreu um golo num mês sem derrotas para a equipa: vitórias sobre o FC Arouca (1-0), Vitória SC (2-1) e CD Nacional (1-0); e empate com o Rio Ave FC (0-0).

Famalicão: Por 20 euros pode ir apoiar o FC Famalicão ao Estoril

Na tarde do próximo domingo, o FC Famalicão volta ao Estádio António Coimbra da Mota, para defrontar o GD Estoril Praia. Depois da partida da Taça de Portugal, em novembro do ano passado, as equipas voltam a defrontar-se, agora para a 31.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Os bilhetes, a 10 euros, estão à venda na Loja Oficial. Também pode reservar transporte, por mais 10 euros.

A venda de bilhetes decorre até às 19 horas desta sexta-feira; marcação de transporte até às 12 horas, também de sexta-feira.

Famalicão: Dia Internacional dos Monumentos assinalado com apresentação de obra sobre saunas proto-históricas

Vila Nova de Famalicão assinalou, no passado sábado, 18 de abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma sessão dedicada às saunas proto-históricas da Península Ibérica que contou com a apresentação, pela primeira vez em Portugal, de uma obra que reúne investigação recente sobre as estruturas da Idade do Ferro.

A iniciativa decorreu nos Serviços Educativos do Parque da Devesa subordinada ao tema “Património Vivo”.

O evento centrou-se na apresentação do livro “Saunas Proto-históricas na Península Ibérica”, publicado em 2024 pelo Real Instituto de Estudios Asturianos. A obra compila as comunicações de um ciclo de conferências realizado em Oviedo, em 2020 e 2021, complementadas por um inventário detalhado dos monumentos conhecidos no Norte de Portugal e Espanha.

O programa incluiu ainda uma visita guiada à reconstituição do balneário do Alto das Eiras, um exemplo local deste tipo de estruturas. A temática assume particular relevância para o concelho que possui um exemplar associado ao Castro das Eiras, cuja “Pedra Formosa” integra a exposição permanente da Casa do Território.

Famalicão: Alunos celebram 150 anos da chegada do comboio com uma exposição no Museu Ferroviário de Lousado

Vai ser apresentada no dia 30 de abril, pelas 14h00, a exposição coletiva “De Famalicão para o Mundo… De comboio há 150 anos!” que reúne trabalhos de expressão plástica e escrita de alunos famalicenses do pré-escolar ao 12º ano, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.

Os trabalhos vão estar expostos até ao dia 30 julho, com entrada livre, e assinalam a celebração dos 150 anos da Linha do Minho e da chegada do comboio a Famalicão que se assinalou em 2025.

O concurso contou com a participação de 627 alunos e resultou num total de 200 trabalhos artísticos avaliados por um júri composto por investigadores, professores e técnicos municipais.

A entrega de prémios aos vencedores vai acontecer no dia 23 de maio, pelas 16h30, no museu. A lista completa dos vencedores pode ser consultada em www.famalicao.pt/de-famalicao-para-o-mundo-de-comboio-ha-150-anos

Famalicão: Inscrições abertas para adultos concluírem o 9º e 12º ano com horário flexível

Estão abertas as inscrições no Centro Qualifica de Famalicão para os adultos com mais de 23 anos que pretendam obter certificação escolar equivalente ao 9º ou 12º ano.

A iniciativa é gratuita e surge como uma oportunidade para melhorar perspetivas de emprego, numa altura em que a certificação escolar continua a ser um fator importante na progressão de carreira.

O percurso será adaptado à experiência de cada candidato, de acordo com os conhecimentos e competências já adquiridos.

O Centro Qualifica disponibiliza horários flexíveis, com apenas duas sessões semanais. As atividades decorrem em dois períodos: de manhã, entre as 10h00 e as 12h00, e em regime pós-laboral, das 19h00 às 21h00.

Pode fazer a inscrição ou solicitar mais informações através do 252 320 931, do e-mail centroqualifica@famalicao.pt ou do site www.famalicaoeducativo.pt/_centro_qualifica_inscricao