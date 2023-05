Famalicão: Jovem de 19 anos morre atropelada na variante, rapaz de 18 está em estado grave

Numa emocionante final, o Futebol Clube de Famalicão conquistou a Taça de Portugal, este sábado. A equipa famalicense garantiu a conquista depois de derrotar o S.C. Braga por 2 a 0, num jogo repleto de emoções, em pleno Estádio Nacional do Jamor.

Os golos que deram o histórico triunfo famalicense foram marcados na primeira parte do jogo, levando os adeptos famalicenses ao delírio. Centenas de apoiantes viajaram desde cedo para a capital, apoiando de forma incansável o clube do coração. A presença maciça dos adeptos do Famalicão criou um ambiente fervoroso no estádio, reforçando ainda mais a determinação das jogadoras em campo.

Recorde-se que, na edição passada da Taça de Portugal, o Famalicão também chegou à final, acabando por perder para o Sporting.

Esta conquista acontece num dia que promete ficar para a história do clube, uma vez que ao início da tarde a equipa de sub-19 sagrou-se campeã. Os festejos pelos feitos alcançados neste sábado devem ser celebrados na noite deste sábado, assim que as “meninas” do Famalicão cheguem a casa.