Um jovem de 21 anos ficou, na tarde deste sábado, ferido, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro.

O acidente aconteceu das 13h30, na Rua Beleco D’Aquem.

A vítima, depois de socorrida pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, foi transportada com ferimentos considerados ligeiros para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.