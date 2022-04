Famalicão: Jovem de 24 anos em estado grave na sequência de acidente de trabalho

A Associação Desportiva de Pedome assinala, de 24 a 25 de abril, o 42.º aniversário de atividade. A data comemorativa será celebrada com várias atividades, sendo que no dia 24, às 20 horas, há bolo de aniversário, momento que conta com a presença dos órgãos sociais, sócios, atletas, parceiros, patrocinadores e todos aqueles que queiram associar-se ao momento.

Já o dia 25 será marcado pela inauguração do campo de futebol sintético no parque de Calça Ferros, após a entrega dos troféus do torneio traquinas. A iniciativa terá a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do presidente da Junta de Freguesia, José Luís Alves, e do padre Vítor Rodrigo.

Durante estes dois dias, há aulas de pilates, fit-brasil, cycling, hiit e futebol.

Veja o programa completo