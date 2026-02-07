Famalicão: Jovem de 27 anos em estado grave depois do despite do carro que conduzia

Um jovem de 27 anos ficou em estado grave, depois do despiste da viatura onde seguia, na estrada nacional Famalicão – Barcelos, na freguesia do Louro.

O acidente aconteceu cerca das 02h50, sendo que para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, apoiados pela VMER do hospital de Famalicão.

A vítima, com ferimentos graves, foi transportada para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.