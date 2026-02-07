Acidente, Última Hora

Famalicão: Jovem de 27 anos em estado grave depois do despite do carro que conduzia

Um jovem de 27 anos ficou em estado grave, depois do despiste da viatura onde seguia, na estrada nacional Famalicão – Barcelos, na freguesia do Louro.

O acidente aconteceu cerca das 02h50, sendo que para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, apoiados pela VMER do hospital de Famalicão.

A vítima, com ferimentos graves, foi transportada para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Depressão Marta chega a Portugal no sábado

Uma nova depressão atmosférica, denominada Marta, poderá provocar um agravamento significativo das condições meteorológicas no Norte do país já no próximo sábado, numa altura em que a região ainda recupera dos efeitos do mau tempo dos últimos dias.

As previsões apontam para períodos de chuva intensa, acompanhados por vento forte, sobretudo durante a tarde. Em alguns locais, as rajadas poderão ultrapassar os 100 quilómetros por hora, aumentando o risco de ocorrências, tendo em conta os solos já muito saturados.

Também a agitação marítima deverá manter-se elevada ao longo da costa Norte, com ondas de grande dimensão. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou vários distritos da região sob aviso meteorológico, devido ao vento e ao estado do mar.

Para domingo, dia das eleições presidenciais, é esperada uma melhoria temporária, embora a instabilidade deva regressar nos dias seguintes.

Homem atropelado no centro de Famalicão

Um homem foi atropelado, ao final da tarde desta quinta-feira, no centro de Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h00, na Av. 25 de Abril e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com idade a rondar os 60 anos, foi transferida com ferimentos ligeiros para o hospital local.

Famalicão: Junta de Pedome procura condutor que derrubou muro e fugiu

No passado sábado, por volta das 14h00, parte do muro do cemitério da freguesia de Pedome foi derrubado por uma viatura.

A pessoa responsável pelos danos ainda não foi identificada e a junta de freguesia pede a colaboração de todos que possam ter informação relevante que ajude a chegar ao autor deste episódio.

 

Famalicão: Autocarro preso em buraco de grandes dimensões que se abriu no meio de rua

Um autocarro ficou preso num buraco de grandes dimensões, na manhã desta segunda-feira, na Avenida Dr Ângelo Vidal Pinheiro, em Oliveira S.Mateus, Famalicão.

O piso cedeu aquando da passagem do autocarro o que obrigou à imobilização imediata do veículo.

Há registo de dois feridos ligeiros.

Para o local foram acionados bombeiros e Proteção Civil.

O incidente aconteceu às 06h50.

 

Famalicão: Bombeiros de Riba d’Ave acionados para fogo que destruiu garagem

Os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave foram acionados, esta manhã, para um incêndio numa garagem de uma habitação, na freguesia de Oliveira São Mateus, em Famalicão.

O alerta foi dado às 7h50. O incêndio provocou a destruição parcial da garagem, não havendo registo de feridos.

Para o local foram mobilizados três veículos e dez operacionais. A GNR de Riba d’Ave esteve também presente, tomando conta da ocorrência.

Famalicense TMG envia 18 toneladas de lonas para proteger telhados em Leiria

A empresa TMG Automotive, sediada em Vila Nova de Famalicão, enviou este sábado 18 toneladas de lonas, destinadas a apoiar as populações afetadas pelo mau tempo da última semana, na região de Leiria.

O material seguiu num camião TIR e será utilizado para ajudar a proteger habitações e infraestruturas danificadas pelo temporal. Naquela região, os ventos ultrapassaram os 140 quilómetros por hora, provocando a queda de várias estruturas e deixando muitos telhados descobertos, expondo famílias às condições meteorológicas adversas.

Com este envio, a empresa pretende contribuir para a resposta imediata às necessidades das pessoas afetadas, ajudando a minimizar os impactos causados pelo mau tempo.