Famalicão: Jovem de 27 anos ferido em despiste de mota na vila de Joane

O auditório da Fundação Cupertino de Miranda recebe nos dias 29 e 30 de setembro, o IV Encontro “De Famalicão para o Mundo”, desta feita com o tema “A Educação Histórica e as Heranças Transgeracionais”.

Este encontro visa divulgar e debater matérias relacionadas com a educação histórica e as heranças transgeracionais, tendo em vista dotar os professores e público em geral do conhecimento necessário à compreensão e reflexão critica sobre o tema e a sua evolução do século XX até à atualidade. A construção de instrumentos pedagógicos e didáticos relacionados com os conteúdos curriculares, numa lógica integrativa da história local com o contexto nacional e global, são outros propósitos do evento que está acreditado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAEVNF). Este encontro é aberto ao público mediante inscrição obrigatória através do portal do município.

A sessão de abertura acontece na tarde do dia 29 de setembro, com o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, seguindo-se as intervenções de vários convidados. No dia 30, a iniciativa prolonga-se durante todo o dia, com a sessão de encerramento marcada para as 18 horas, com os vereadores da Educação e Cultura, Augusto Lima e Pedro Oliveira.

O programa completo e o link para inscrição encontram-se disponíveis neste link.