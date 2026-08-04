O jovem famalicense Rodrigo Silva, de 14 anos, foi convocado para representar a Seleção Nacional de Boxe no Boxam 2026, um dos mais prestigiados torneios internacionais de boxe olímpico da Europa. A competição realiza-se entre 31 de agosto e 6 de setembro, em Alicante, Espanha, e reúne centenas de atletas de vários países.

Esta chamada à Seleção Nacional representa um passo importante na evolução do jovem atleta natural de Ribeirão, que compete atualmente pelo Igor Boxing Club.

Depois da participação no Boxam, Rodrigo Silva já tem um novo objetivo, o Campeonato da Europa de Sub-15, agendado para outubro, em Trabzon, na Turquia. O pugilista pretende lutar por um lugar no pódio e continuar a afirmar-se entre os jovens talentos da modalidade.