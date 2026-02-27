Famalicão: Jovem destrói vários carros à medida que circula na rua

Várias viaturas foram alvo de repetidos atos de vandalismo, na noite desta sexta-feira, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

Os estragos, ao que tudo indica, e segundo o relato de populares, foram levados a cabo por um jovem que, ao circular rua Padre Zeferino José Sampaio e travessa da Av. de França, danificou os carros, partindo os vidros e deixando algumas zonas amolgadas.

O autor dos estragos seguiu a pé pela rua e alguns proprietários dos veículos, entretanto alertados, já reportaram o caso às autoridades.