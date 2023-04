Famalicão: Jovem detida por conduzir alcoolizada

Em mais uma jornada dos campeonatos da AFSA – 1.ª e 2.ª divisão e veteranos – houve alguns resultados surpreendentes. Na principal divisão, a vitória da Adespo no terreno do Mal (na foto) por 1-2, permitiu à equipa de Portela Santa Marinha fugir aos lugares da despromoção. Num jogo intenso e muito disputado, que se manteve a zero durante a primeira parte, a equipa do Mal adiantou-se no marcador mas não conseguiu segurar a vantagem.

A Adespo empatou e no último fôlego, a 30 segundos do apito final, conseguiu o triunfo, ultrapassando o S. Martinho e o Esmeriz na tabela classificativa, embora todos com os mesmos pontos (19). O Mal manteve os 16 pontos e o penúltimo lugar.

O S. Martinho até conseguiu um bom resultado na deslocação à Acura (3-3), mas caiu na classificação. O Esmeriz é que somou os 3 pontos mesmo sem jogar, pois a partida frente ao Requionenses não se realizou devido à suspensão da turma de Requião por falta de cumprimento no pagamento das despesas e custas da época.

De resto, não houve mudanças na tabela classificativa da 1.ª divisão. O líder Pedome venceu pela margem mínima o Cajada (3.º classificado), enquanto a Outeirense (2.º) derrotou o Grac (6.º) por 4-1. Por fim, Aderm e Castelões empataram a uma bola.

Na 2.ª divisão, o embate entre os dois primeiros, Landim e Barrimau, terminou com um empate a uma bola e tudo fica igual na tabela classificativa. O Barrimau manteve a liderança, com mais um ponto que o Landim, quando faltam 4 jogos para o final do campeonato.

Quem aproveitou este empate entre os da frente foram os concorrentes por um lugar na promoção. Riba d´Ave HC, Covense, Louredo e Novais derrotaram os seus adversários e aproximaram-se dos dois primeiros.

O Riba d´Ave HC, terceiro classificado, recebeu e venceu a Adespo B, por 5-1, e está a dois pontos do líder. Já o Covense, quarto classificado, foi a Seide derrotar a Adere, por 2-3, e está a dois pontos de um lugar da subida. O mesmo acontece com o Louredo que goleou a Jasp por 5-1.

O Novais (7.º) regressou às vitórias, goleou a Flor do Monte, e passou a somar 22 pontos. No oitavo posto segue a Jasp (18 pontos). Adere, com 11 pontos, Flor Monte, com 7 e Adespo B, com 6, completam a tabela classificativa da 2.ª divisão.

Na prova reservada para os veteranos, a vitória do Barrimau sobre o líder Pedome foi o resultado mais surpreendente da 16.ª jornada. Foi a primeira vitória da turma de Calendário no campeonato e a segunda derrota do Pedome. Os três pontos permitiram ao Barrimau entregar a lanterna vermelha à Acura, que folgou nesta jornada, e passou a ser o último classificado com 3 pontos.

O Covense (2.º classificado) é que aproveitou o deslize do Pedome para igualar na pontuação. O Covense venceu o Cajada (4.º classificado) por 5-3. Agora, Pedome e Covense têm os mesmos pontos, 36.

O terceiro classificado é o S. Mateus que venceu o Grac por 3-0. Já a turma de Cruz está na 5.ª posição, com 21 pontos.

A Oliveirense (6.º) foi ao Gavião vencer o Bairrense (7.º), por 3-0, e manteve o adversário à distância na classificação (diferença de 3 pontos).

Os campeonatos de veteranos e da 2.ª divisão param este fim de semana.