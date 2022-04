Famalicão: Jovem detido pela PSP por exploração ilegal de máquinas de jogo

Estão abertas, até 5 de maio, as inscrições para a segunda edição do Atelier de Música Colaborativa com mentoria de Tim Steiner. O atelier, promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com a Ondamarela no âmbito do projeto Há Cultura I Para Todos, decorre de 20 de maio a 4 de junho, no Parque da Devesa.

Dirigido a agentes musicais e sociais que atuem junto de comunidades de Vila Nova de Famalicão, ao longo de seis sessões os formandos aprenderão as bases de um eficaz trabalho musical colaborativo, com um dos mais conceituados e experientes profissionais desta área: o compositor e maestro inglês, Tim Steiner.

A primeira edição do Atelier de Música Colaborativa aconteceu em Delães entre 17 de setembro e 6 de novembro de 2021, na Escola Básica, em que participaram mais de uma dezena de agentes musicais e sociais, numa ação que culminou com uma atividade final envolvendo um grupo comunitário no último dia de formação.

Nesta ação, os formandos vão desenvolver competências musicais na sua relação com a liderança, as aptidões de comunicação e colaboração, assim como a criatividade e os processos de ensino-aprendizagem, direcionado ao eficaz trabalho musical colaborativo.

A inscrição neste atelier é gratuita e obrigatória, havendo um limite de 15 participantes. O formulário de inscrição está disponível no site do Município de Famalicão, sendo a seleção dos participantes feita pela direção artística do atelier e comunicada diretamente aos candidatos.

O Atelier de Música Colaborativa é cofinanciado pelo NORTE 2020, através do Fundo Social Europeu (FSE).