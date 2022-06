Famalicão: Jovem detido por conduzir sob o efeito do álcool

O jovem atleta do Clube Cultura e Desporto de Ribeirão alcançou marca de qualificação no Triplo Salto, com a 14.56m, para o Campeonato da Europa de Juvenis (sub18) que se realizará em Jerusalém, Israel, de 4 a 7 de julho.

Depois das subidas ao pódio nos Nacionais de Juvenis de Pista Coberta, no Triatlo Nacional e no Campeonato Nacional de Desporto Escolar, esta marca de qualificação, que é um novo recorde pessoal de Tiago Pereira, para o Campeonato da Europa faz prova da época da sua afirmação no setor dos saltos a nível nacional.