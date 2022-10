Famalicão: Jovem é atropelada às 00h30 na zona industrial de Vilarinho das Cambas

Os dois “Gustavos” do FC Famalicão, o Assunção e o Sá, estiveram esta sexta-feira, na Escola Mais Plural, em Gavião.

No Dia Mundial do Sorriso, os dois jogadores levaram alegria aos alunos desta instituição, com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos, que rejubilaram com a presença dos dois craques. Para além de conviverem com os jogadores, as crianças recolheram alguns ensinamentos e viram esclarecidas dúvidas sobre a vida de um jogador profissional de futebol.

Gustavo Assunção deixou vários conselhos aos mais pequenos, desde logo pela comparação entre a função de um futebolista com os deveres de um aluno, nomeadamente a aceitação das ideias transmitidas pelo treinador para obter sucesso nos jogos, tal como as crianças devem proceder de igual forma perante quem lhes presta conhecimentos, os professores.

Gustavo Sá, de 17 anos, deu nota que a atividade escolar também faz parte do seu quotidiano, que conjuga com o futebol, quer no Famalicão quer nas regulares chamadas à Seleção Nacional sub-18. O jovem médio recordou que a exigência desportiva não é impeditiva de prosseguir com os estudos e que a sua determinação e aplicação explica-se pela frequência do curso superior de Desporto. Um exemplo que, por certo, servirá de inspiração para estes meninas e meninos que estão, ainda, a aprender o “bê-á-bá” do mundo escolar.