Famalicão: Jovem ferido em colisão entre carro e mota na N204 (Avidos)

Famalicão: Zaydou chamado para as Ilhas Comores

Zaydou Youssouf é uma das novidades da recente convocatória da seleção das Ilhas Comores. O médio do Futebol Clube de Famalicão estreia-se na lista de convocados da seleção africana para os jogos com a Gâmbia (15 de novembro) e Madagáscar (18 de novembro), ambos da fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN).

Depois de ter sido internacional pelas seleções jovens de França, Zaydou Youssouf abraça agora um novo desafio. A seleção das Ilhas Comores ocupa o 2.º lugar do Grupo A e o médio espera ajudar o país a qualificar-se para a prova.

O jogador já tinha sido chamado, mas só agora aceitou. Já visitou a ilha e até ajudou a comunidade local. Depois de uma conversa com o selecionador, Zaydou sentiu-se desejado e entendeu ser este o tempo para ajudar a seleção das Ilhas Comores.