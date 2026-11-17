Uma jovem de 25 anos ficou ferida com gravidade na noite desta segunda-feira, em resultado de um acidente de trabalho numa empresa têxtil situada na freguesia de Pousada de Saramagos, em Vila Nova de Famalicão.

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O alerta foi dado por volta das 21h00. Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, que prestaram os primeiros socorros e asseguraram o transporte da vítima para o hospital de Famalicão.

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Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a jovem terá sofrido a amputação de um dedo na sequência do acidente. Desconhece-se, para já, o estado de saúde atual da vítima.

Também não são conhecidas as circunstâncias em que o acidente ocorreu, nem o tipo de máquina ou de tarefa que a trabalhadora estaria a executar no momento.