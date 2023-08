A comissão diretiva do Futebol Clube de Famalicão decidiu por unanimidade perdoar 50% das dívidas dos sócios até julho de 2023. A decisão foi tomada em reconhecimento das dificuldades financeiras que muitos sócios enfrentaram nos últimos anos.

Os sócios que desejam beneficiar do perdão de dívidas devem regularizar as suas quotas na Loja Oficial do clube. O perdão de dívidas será aplicado com efeito imediato.

O Futebol Clube de Famalicão também vai premiar os sócios que mantiveram as suas quotas regularizadas durante os últimos anos. Os sócios que cumprem este requisito vão receber uma recompensa especial, que será anunciada em breve.

A decisão do Futebol Clube de Famalicão de perdoar dívidas e premiar sócios fiéis é uma demonstração de solidariedade e reconhecimento da importância dos sócios para o clube. O Famalicão espera que esta medida ajude a fortalecer ainda mais a união entre os sócios e a promover o sucesso do clube no futuro.