Famalicão: Jovem joanense de 12 anos chamada a estágio da Seleção Nacional sub-17 de futsal

Numa atividade inédita, cinco agrupamentos de escolas do concelho (Pedome, D. Sancho, D. Maria II, Gondifelos e Padre Benjamim Salgado) e a Forave, bem como dois representantes da Câmara Municipal, estarão em Eindhoven, nos Países Baixos, para se inteirarem sobre vários projetos de internacionalização que visam melhorar o processo educativo, tendo em vista o mercado de trabalho.

Esta operação nasceu de um desafio lançado por Alberto Costa, subdiretor do Agrupamento de Escolas de Pedome, gestor Erasmus e responsável pelo Plano de Internacionalização, que dá conta que esta dinâmica surgiu após ter participado na Atividade de Formação e Cooperação (TCA) Strateg+, promovida pela Agency for Youth and Civil Society, que teve lugar em Helsinborg, na Suécia, em outubro passado, que teve como objetivo melhorar a qualidade da implementação do programa Erasmus+ (2021-2027). Esse evento centrou-se em atividades específicas das parcerias de cooperação, designadamente gestão de projetos, reuniões transnacionais, produção intelectual, eventos multiplicadores ou atividades de formação, ensino e aprendizagem na perspetiva de atividades transversais, acompanhamento de projetos e orçamentos, qualidade e relevância das atividades.

Um dos participantes dessa TCA foi Hans Vasse, professor holandês e coordenador regional da internacionalização da Brianport, que contempla 366 escolas, cujo objetivo é fazer a ponte entre o mundo empresarial e as escolas para cativar os jovens para as necessidades/oportunidades do mercado de trabalho.

«A grandeza destes projetos de internacionalização reside na possibilidade de criar sinergias com organizações europeias e mundiais de que resultem parcerias estratégicas com vista à mobilidade de alunos e docentes, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimentos e competências que permitam a implementação de dinâmicas e processos inovadores que promovam, em última instância, o sucesso educativo dos alunos do concelho de Vila Nova de Famalicão», assinala Alberto Costa.

Recorde-se que o AE de Pedome integra o Programa Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP) desde o ano letivo 2009/2010. No corrente ano, a população escolar é de 1515 alunos, desde o pré-escolar ao 9º ano, sendo que nos últimos anos tem-se assistido a um aumento do número de alunos subsidiados pela Ação Social Escolar. São mais de 58% os alunos abrangidos pela assistência social escolar e mais de 5% têm necessidades específicas.

O Agrupamento de Escolas de Pedome pretende dar continuidade e reforçar o seu Plano de Internacionalização, «visando uma participação regular, crescente e assídua em projetos e parcerias estratégicas internacionais», esclarece Alberto Costa. Neste sentido, prossegue, «é urgente responder às necessidades de formação dos agentes educativos através da inovação e modernização das práticas pedagógicas, do aumento dos níveis de motivação e satisfação profissional de alunos, docentes e não docentes». Promover a sensibilização para a importância da dimensão internacional e discutir métodos e abordagens com vista a um maior sucesso no processo de ensino-aprendizagem, familiarizando-se com as práticas educativas aplicadas e utilizadas noutros países são apostas que antecipam o sucesso deste projeto.