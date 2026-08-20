No dia 5 de setembro, o grande auditório da Casa das Artes recebe a Jovem Orquestra de Famalicão para um concerto que está marcado para as 18 horas.

O concerto resulta da residência artística com jovens músicos formados no território de Vila Nova de Famalicão, sob direção artística de José Eduardo Gomes.

O programa para o dia 5 de setembro contempla obras de Sergei Rachmaninoff e Nikolai Rimsky-Korsakov.

O estágio de orquestra sinfónica de curta duração, que começa a 31 de agosto e termina a 5 setembro, é promovido pela Câmara Municipal de Famalicão e inclui ensaios na Casa das Artes e na Casa da Música do Porto, culminando com dois concertos, um dos quais, a 4 de setembro, na Sala Suggia da Casa da Música.

Esta iniciativa tem por objetivos valorizar jovens músicos, na vertente formativa e artística; reforçar o diálogo intercultural entre o concelho e jovens músicos que prosseguem estudos ou carreiras em Portugal e no estrangeiro; criar novos públicos e aproximar também a comunidade local da música clássica, em particular do repertório orquestral.