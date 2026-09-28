Gonçalo Cerqueira Nunes, que representou os escalões de formação do Futebol Clube de Famalicão nas temporadas 2022/2023 e 2023/2024, precisa de ajuda. O jovem, de 17 anos, a viver uma delicada situação de saúde requer a ajuda de todos, nomeadamente para encontrar um dador de medula óssea compatível para poder continuar o seu tratamento.

Os interessados em tornar-se potenciais dadores podem dirigir-se ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação, na Rua de Bolama, 133, 4200-139 Porto, ou contactar através do número 225 083 400, entre as 8 e as 19h30, de segunda a sábado.

O Futebol Clube de Famalicão transmite «muita força ao Gonçalo e à sua família, fazendo votos que a solidariedade e união da comunidade torne possível encontrar um dador compatível.