Hugo Faria, natural de Vila Nova de Famalicão, é o novo treinador-adjunto do Royal Excelsior Virton, clube do futebol belga que compete na 2.ª divisão.

Aos 29 anos, e com percurso como treinador desde 2018, que tem passado também pelo estrangeiro, Hugo Faria abraça um novo desafio na sua carreira, desta vez o Royal Excelsior Virton que pertence, desde 2023, ao internacional francês N’Golo Kanté. Clube que atravessa uma fase de reestruturação e afirmação.

O técnico famalicense abraço o novo desafio com determinação e apostado em elevar, «com orgulho», o nome de Vila Nova de Famalicão no futebol europeu.