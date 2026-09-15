Marco Ferreira, de apenas 17 anos, chegou à final do Open de Verão Ténis Clube de Famalicão. Na competição que reuniu 31 jogadores, o tenista do Clube de Ténis de Bairro garantiu o lugar na final após ultrapassar quadro adversários. No jogo decisivo bateu-se bem com o cabeça de série número 1, Ruben Costa, do Clube Ténis do Porto. Ruben fez valer o seu favoritismo e venceu pelos parciais de 7-5 e 6-1, num duelo onde a réplica de Marco na primeira partida mereceu fortes aplausos.

No torneio realizado este fim de semana, na vertente de pares, Marco Ferreira, com André Lopes (Ginásio Clube de Santo Tirso), sagrou-se vice-campeão da categoria ao ceder na final frente à experiente dupla do Clube Ténis do Porto, constituída por Ruben Costa e Álvaro Melo.

Na prova organizada pelo Ténis Clube de Famalicão, o concelho esteve representado por 10 tenistas, seis dos quais do clube organizador e os restantes do Clube Ténis de Bairro.