Famalicão: Jovens da AFPAD participam em desfolhada

Abriu, esta quarta-feira, o período para apresentação de propostas para o Orçamento Participativo Jovem’23, que apresenta uma dotação de 12 mil euros.

Trata-se de um desafio lançado aos jovens do concelho para que apresentem propostas de caráter geral ou no âmbito da temática deste ano, relacionada com o ambiente e a sustentabilidade.

Os projetos vencedores – um da componente geral e outro da área temática – vão receber, cada um, cinco mil euros para a sua concretização; os segundos classificados terão direito a mil euros.

As propostas podem ser apresentadas individualmente ou em grupo até ao máximo de 5 pessoas por grupo, com idades entre os 15 e os 35 anos, que sejam residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho de Famalicão, há mais de um ano.

O processo de candidatura deve ser feito através de formulário, submetido até 20 de novembro via correio eletrónico para o email camaramunicipal@famalicao.pt ou presencialmente no Balcão Único de Atendimento, nos Paços do Concelho. Mais informações, regulamento e formulário disponíveis para consulta em www.juventudefamalicao.org/, através do número 252 314 582 e do email opj@famalicao.pt.

O Orçamento Participativo Jovem (OPJ) arrancou no dia em que o município assinala o 10.º aniversário da Casa da Juventude. O OPJ pretende incentivar o envolvimento da juventude nos processos de decisão, promovendo a sua participação na definição de políticas públicas adequadas às suas necessidades e interesses.

Os projetos vencedores serão avaliados e votados pelos jovens e, depois, implementados pelos serviços municipais, em estreita colaboração com os respetivos autores.