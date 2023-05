Famalicão: Jovens da paróquia de Santo Adrião vendem velas antes da procissão

Os Museus de Famalicão vão estar em festa de 18 a 20 de maio, sob o tema ‘Museus, Sustentabilidade e Bem-estar’.

O Dia internacional dos Museus (DIM), comemorado a 18 de maio, vai ser assinalado com várias dinâmicas nos espaços museológicos famalicenses, com destaque para o desafio ‘Escape Tower’, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado, com abertura a 18 de maio, pelas 10h00; e também para o ‘Consultório no Museu’, na Praça D. Maria II, em Famalicão, que abre a 19 de maio, à mesma hora.

A ‘Escape Tower’ é uma atividade que decorre de 18 a 20 de maio, no período das 10h às 17h30, cujo enredo é em torno de um arquivista que desaparece misteriosamente, enquanto investiga um caso suspeito envolvendo um trabalhador do setor elétrico nas antigas oficinas do Caminho-de-Ferro de Guimarães. A participação neste escape game, que estará patente no Museu Ferroviário de Lousado, é gratuita, mas carece de inscrição prévia através do email museuferroviario@famalicao.pt ou do telefone 252 153 646.

Já quem tiver fotografias em papel, louça da sua avó, roupa com valor sentimental e não sabe como guardar da melhor forma, poderá pedir aconselhamento no ‘Consultório no Museu’ sobre as melhores práticas de conservação preventiva e gestão documental destas recordações. O espaço vai estar a funcionar nos dias 19 e 20 de maio, entre as 10h às 17h30, na Praça D. Maria II.

No dia 20 de maio ‘Há Noite no Museu’ Bernardino Machado, um evento desenvolvido em parceria com o Classe Bar, tendo como mote a Noite Europeia dos Museus, que se celebra neste dia. A noite ‘começa’ às 23h00, tendo como cenário um dos espaços mais emblemáticos da cidade, o Palacete Barão de Trovisqueira, que atualmente alberga a unidade museológica dedicada ao antigo Presidente da República.

De referir também a inauguração da exposição ‘Cores e Linhas em Fuga’, de Mário Lima, no dia 19 de maio pelas 17h45, e o debate em torno do tema ‘Acesso e Bem-Estar Individual e Social’, a 18 de maio, pelas 18h, ambos no Museu Bernardino Machado. Este debate é promovido no âmbito das comemorações dos 10 anos da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, numa parceria entre a Acesso Cultura e a autarquia famalicense.

Recorde-se que o Dia Internacional dos Museus é comemorado desde 1977 pelo International Council of Museums (ICOM). Nesse dia, os museus aderentes planeiam eventos e atividades criativas que se interligam ao tema estabelecido para o Dia Internacional dos Museus.

Subordinado ao tema ‘Museus, Sustentabilidade e Bem-estar’, durante os três dias em que decorrem as comemorações, os Museus de Famalicão vão estar de portas abertas para receber o público, com três dezenas de atividades presenciais, com entrada gratuita, e dinâmicas online nas redes sociais dos museus famalicenses.

A programação completa do Dia Internacional dos Museus 2023, em Famalicão, pode ser consultada em www.famalicao.pt/dia-internacional-dos-museus-2023.