Ao abrigo de um protocolo de cooperação estabelecido com a Fundação Klibur Mata Dalan, a Didáxis recebeu, esta semana, oito jovens de Timor-Leste que vão frequentar diferentes cursos da Escola Profissional.

A chegada destes alunos, no início desta semana, representa «mais um importante passo no reforço das relações de cooperação entre as duas instituições, proporcionando aos jovens timorenses uma oportunidade de formação técnica e profissional num ambiente educativo marcado pela qualidade, proximidade e inovação», destaca a direção do estabelecimento de ensino de Riba de Ave.

Em comunicado, a escola refere que além da vertente formativa, esta cooperação promove o intercâmbio cultural e o enriquecimento da comunidade escolar, «fortalecendo valores como a inclusão, o respeito pela diversidade e a partilha de experiências entre alunos de diferentes origens».

Com este projeto, a Didáxis reforça, também, «a sua dimensão internacional e o compromisso com a formação de cidadãos preparados para os desafios de um mundo cada vez mais global», sublinha José Lopes, presidente do Conselho de Administração.

A direção deixa o convite a toda a comunidade educativa para que acolha bem os novos alunos e que contribua para a sua integração, «desejando-lhes muito sucesso nesta nova etapa académica e pessoal».