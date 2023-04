Famalicão: Jovens querem ser agentes locais nas alterações climáticas

No passado dia 9 de abril, Domingo de Páscoa, a comunidade paroquial de S. Pedro de Esmeriz, no momento de recolha dos Compassos Pascais para o local da eucaristia, deteve-se para a bênção da nova porta principal do salão paroquial. No final de um dia vivido «com alegria e fé», com presença das cinco cruzes e cerca de 40 elementos no Compasso Pascal, a comunidade inaugurou a nova porta feita em vidro e inox ripado (lacada madeira).

A ideia e autoria dos estudos resultam do trabalho de Rui Sampaio, do Conselho Económico cessante e do atual, em colaboração com o pároco padre Nuno Vilas Boas e a serralharia Paulo A. Carvalho, que, desde o período pandémico, trabalharam e amadureceram o tema, a forma e os materiais para a porta principal do salão paroquial, espaço com cerca de 40 anos de existência «que tem ajudado a abrir portas para muitos, no âmbito da catequese, na fé e religiosidade, na cultura e convívio e, acima de tudo, a redescobrir a novidade de Jesus Cristo, mormente, a força da sua redenção e da sua graça», elucida o padre Nuno Vilas Boas que descreve que para se entrar no salão «precisamos de tocar nos braços do crucificado (puxadores da porta), a Ele seguros e segurados, percorremos este caminho da vida e de fé até à luz do ressuscitado (presbitério). Por fim, iluminados pela graça e alegria da ressurreição de Jesus Cristo, todo o cristão é convidado a partir e abrir portas sem medo».

Todo o trabalho que resultou na nova porta é, explica o pároco local, resultado «de muita partilha e técnica, mas também de muita bondade, graças aos Conselhos Económicos, à dedicação dos Delegados de Zona, algumas pessoas e famílias beneméritas». Com a ajuda de todos, agradece, «foi possível sonhar, pensar, partilhar ideias e deixar, de modo humilde, esta marca que embeleza não só o salão paroquial, mas que convida, todo aquele que passa: “Abri as portas a Cristo. Não tenhais medo!»