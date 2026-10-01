A edição 11 do Close Up – Observatório de Cinema, que decorre de 10 a 17 de outubro, vai proporcionar ao público três cine-concertos, em estreia absoluta, encomendados a JP Simões, aos Club Makumba e a Samuel Úria.

Pais e Filhos é o tema central desta edição que coloca em evidência um diálogo valorizado por conflitos entre gerações. Tudo isto, para ver e ouvir, na Casa das Artes de Famalicão e no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

JP Simões apresenta-se na estreia, no dia 10, às 21h45, na Casa das Artes, com a banda sonora de “Gente ao Domingo”, de Robert Siodmark e Edgar G. Ulmer. Trabalho de 1930, com atores amadores, que segue as vidas de um grupo de habitantes de Berlim, no final da década de 20.

Club Makumba vai interpretar a banda de “Zombie”. Um encontro entre o cinema clássico e a música contemporânea ao vivo. Trata-se de uma ficção de 1943, de Jacques Tourneus, que se passa nas Caraíbas, onde uma enfermeira é encarregada de velar por uma mulher com uma estranha doença que se transforma em zombie. Será exibido a 14 de outubro, pelas 21 horas, no Teatro Narciso Ferreira.

Samuel Úria tem a tarefa de interpretar “História de um proprietário rural”, de Yasujiro Ozu. Vai passar na Casa das Artes no dia 17 de outubro, às 21h45. O filme é um conto agridoce sobre o Japão do pós-guerra, ainda em reconstrução. Centra-se na história de uma mulher viúva que é forçada a tomar conta de um rapaz órfão que aparece inesperadamente num bairro de Tóquio. Inicialmente relutante, acaba por se afeiçoar ao rapaz.

Da programação integral do Close-Up constam 30 sessões, distribuídas por vários panoramas, haverá sessões especiais, filmes comentados, mesas-redondas, e um vasto programa para escolas (exibições na Casa das Artes e nas escolas) e propostas para famílias, incluindo oficinas e masterclasses.

Animação e oficinas são as propostas para as Famílias: “Toy Story” e “Mínimos e Monstros”, e a realização de uma oficina de “stop-motion”, que faz o tributo aos primórdios do cinema de animação.

Toda a programação em https://www.closeup.pt/