A Juventude Social-Democrata deu início às comemorações do seu 50. º aniversário com o lançamento de uma nova assinatura, criada para assinalar este marco histórico.

Sob o lema «Cinco Décadas. Uma Identidade», a nova imagem pretende representar o percurso da JSD Famalicão ao longo de cinco décadas, marcado pela renovação de gerações, mas também pela continuidade da sua identidade.

A assinatura é acompanhada pela frase «Porque é da memória que nasce o futuro», convidando os militantes a recordar a história da organização e a projetar os desafios dos próximos anos.

Segundo a JSD Famalicão, esta nova identidade reafirma ainda o compromisso da estrutura com uma ação política próxima dos jovens famalicenses, mantendo o propósito que tem orientado a sua atividade desde a sua fundação.