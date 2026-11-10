Antigos e atuais dirigentes, militantes, simpatizantes, autarcas e representantes dos órgãos nacionais e distritais da JSD e do PSD reuniram-se para assinalar os 50 anos da Juventude Social Democrata de Famalicão. O encontro aconteceu no sábado, com um jantar comemorativo.

«Com casa cheia, a iniciativa, que decorreu num ambiente de grande entusiasmo e confraternização, proporcionou uma noite de reencontros e partilha, onde se cruzaram percursos, recuperaram histórias e evocaram momentos marcantes de cinco décadas de atividade política e associativa», refere a JSD, em nota à imprensa.

Entre intervenções, recordações, música e animação, «houve espaço para reconhecer o contributo de todos aqueles que, em diferentes momentos, ajudaram a construir a identidade da JSD Famalicão», acrescenta a JSD.

Este aniversário «constituiu, acima de tudo, uma oportunidade para enaltecer o percurso de uma estrutura que, desde 1976, tem afirmado a participação jovem na vida política local, mantendo uma presença ativa na comunidade famalicense», conclui a JSD.