Famalicão: JSD e Humanitave recolhem material escolar

Cumpridas sete jornadas na 1.ª divisão do campeonato da AFSA, a AD Pedome continua na frente, com 18 pontos, seguida da Acura, com 16, e da Outeirense, com 13. Na jornada do passado sábado registaram-se os seguintes resultados: Grac, 1-Outeirense, 4; Cajada, 3-Pedome, 4; Castelões, 2-Aderm, 1; Adespo, 6-Mal, 2; S. Martinho, 1-Acura, 2; Esmeriz, 5-Requionense, 4. Próxima jornada, sábado: Pedome-Esmeriz, Outeirense-S. Martinho, Mal-Castelões, Acura-Adespo, Requionenses-Grac e Aderm-Cajada.

Na 2.ª divisão, e depois do Torneio de Abertura, começou o campeonato que definir quem sobe à 1.ª divisão – os dois primeiros têm subida direta, enquanto o terceiro classificado vai disputar uma liguilha com o penúltimo classificado da 1.ª divisão. Na ronda de abertura houve alguns resultados surpreendentes, como foi o caso da vitória forasteira do Barrimau diante do Covense (1-3). O vencedor do Torneio de Abertura, o Riba d´Ave, é que continua numa senda vitoriosa, com uma vitória na Carreira, sobre a Flor do Monte por uns claros 1-5. Já o Novais (foto), que conta com um novo treinador, não conseguiu pontuar na receção à Jasp. O Novais até marcou primeiro, mas a Jasp acabaria por operar a reviravolta na partida. Empatou e passou para a frente do marcador ainda na primeira parte, acabando por vencer por 1-3.

A Adespo também arrancou com uma vitória. A jogar diante do seu público, venceu o Landim, por 4-2. Por fim, o jogo entre a Adere e o Louredo sorriu à equipa de Calendário. A jogar no sintético de Seide, a formação do Louredo venceu a estreante Adere por 1-4. Próxima jornada (sábado): Riba d´Ave-Adere, Barrimau-Novais, Jasp-Adespo B, Louredo-Covense e Landim-Flor do Monte.

Em veteranos, jornada 6, registo para a vitória, 8-4, do S. Mateus sobre o Cajada e do Pedome, 4-5, em casa da Acura. Covense, Pedome e S. Mateus ocupam, respetivamente, os três primeiros lugares, com 15 e 12 pontos. Próxima jornada (9 de janeiro): Pedome-Barrimau, Grac-S. Mateus, Oliveirense-Bairrense e Cajada-Covense.