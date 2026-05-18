Concelho, Política

Famalicão: JSD leva 16 delegados ao 29.º Congresso Nacional

A Juventude Social Democrata de Famalicão vai ao 29.º Congresso Nacional, que se realiza em Viseu, entre os dias 22 e 24 de maio, com 16 delegados. É a quinta concelhia mais representada a nível nacional, a segunda da zona norte e a maior do distrito de Braga.

O grupo famalicense será composto por Daniela Torres, Joaquim Castro, João Fontes, Vitória Vilela, Lara Rebelo, Guilherme Fernandes, Pedro Matos, Simão Barroso, Maria Goulão, Ricardo Fernandes, Beatriz Guimarães, José Loureiro, Simão Costa, Miguel Mourão, Filipa Freitas e Rui Oliveira, que encaram esta presença «com sentido de responsabilidade e ambição, reforçando o seu compromisso com uma intervenção política ativa, construtiva e focada nas preocupações dos jovens famalicenses».

A nota de imprensa, a estrutura jovem do PSD considera que «esta forte representação evidencia a mobilização e o dinamismo da JSD de Famalicão, bem como a sua crescente afirmação no panorama distrital e nacional, refletindo o trabalho contínuo desenvolvido junto dos jovens do concelho».
Com esta participação, a estrutura reafirma «a vontade de continuar a contribuir para o debate político nacional e para o reforço do papel da juventude na vida pública».

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Famalicão: Rancho de São Miguel o Anjo celebrou 51 anos e fez a festa

A Praça/Mercado de Vila Nova de Famalicão foi palco, na tarde deste domingo, do festival realizado pelo Rancho Folclórico de São Miguel o Anjo – Calendário, integrado nas comemorações do seu 51.º aniversário e perante uma grande plateia de apreciadores.

Após a colocação de fitas e a entrega de lembranças alusivas a todos os grupos participantes, seguiu-se a atuação do rancho aniversariante, bem como do Rancho Folclórico e Etnográfico de São Miguel de Anreade – Resende; Grupo Folclórico Danças e Cantares de Modivas – Vila do Conde; Rancho Folclórico Santo André de Vila Boa de Quires – Marco de Canaveses; e Rancho Etnográfico Danças e Cantares de Santiago de Bougado – Trofa.

Foram também agraciados com lembranças alusivas ao evento Pedro Oliveira, vereador do Município de Vila Nova de Famalicão; Isabel Pimenta, membro do executivo da Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário; Miguel Ângelo Oliveira, conselheiro técnico da Federação do Folclore Português na região do Minho; José Silva, administrador da página Só Folclore; e Manual Sanches, locutor da Rádio Cidade Hoje e apresentador do evento.

No final, realizou-se o sorteio dos prémios: 1.º prémio, n.º 1493 – um televisor LCD; 2.º prémio, n.º 1850 – um presunto; e 3.º prémio, n.º 1407 – um micro-ondas.

 

Famalicão defende metrobus até Guimarães como prioridade regional

A ligação por metrobus entre Vila Nova de Famalicão e Guimarães voltou a estar em análise no âmbito da mobilidade regional.

O tema foi apresentado pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, numa reunião realizada em Lisboa com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

A autarquia defende o projeto como uma prioridade estratégica para o corredor Famalicão-Guimarães, tendo em conta a densidade populacional e a forte atividade industrial e empresarial da região.

A proposta integra a estratégia de mobilidade da CIM do Ave, que aposta na ligação entre concelhos através de soluções de transporte coletivo mais modernas e sustentáveis.

Para a Câmara de Famalicão, esta ligação pode reforçar a acessibilidade entre os dois territórios e aumentar a competitividade económica do eixo urbano.

Famalicão: CHEGA está contra a iluminação dos Paços do Concelho com as cores LGBTQ+

A Concelhia liderada por Pedro Alves repudia «veementemente» a iluminação dos Paços do Concelho com as cores arco-íris, nas noites do passado fim de semana. Em comunicado, fala de uma «clara afronta à lei aprovada pelo Parlamento».

O partido recorda que em abril de 2026, o Parlamento português aprovou uma lei que proíbe o hastear de bandeiras ideológicas, partidárias ou associativas em edifícios públicos, limitando a sua utilização apenas a símbolos institucionais, tipo bandeira nacional. «Esta medida visa garantir a neutralidade institucional do Estado», realça.

«Apesar da lei em vigor, a Câmara de Famalicão optou, mais uma vez, por contornar a legislação através de um expediente ardiloso e desrespeitador, iluminando o edifício-símbolo do concelho com as cores da ideologia LGBTQ+. Esta atitude revela falta de respeito pelos órgãos de soberania, pela ordem jurídica e pela vontade expressa pelo Parlamento da República», acusa o CHEGA.

Na perspetiva do partido, a homofobia e a transfobia combatem-se em casa e nas escolas através de «educação equilibrada e programas adequados à axiologia social, e não através da doutrinação ideológica de crianças e jovens que tem vindo a proliferar no sistema educativo sob influência da extrema-esquerda».

No comunicado acrescenta que não compete ao poder local promover ou incentivar movimentos que, na prática, representam «minorias de ocasião movidas pelo modismo e pela procura de fundos públicos». Refere que há outras prioridades: «em vez de ideologias passageiras, o que Famalicão precisa é de luzes voltadas para a família, para o desenvolvimento social, a habitação, a segurança e a identidade portuguesa».

Famalicão quer aliviar trânsito na Variante Nascente com ligação aérea ou subterrânea

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pretende reduzir o trânsito no acesso Sul da Variante Nascente, em Calendário, através da criação de uma nova ligação à Estrada Nacional 14, em formato aéreo ou subterrâneo.

A proposta foi apresentada em Lisboa numa reunião entre o presidente da autarquia, Mário Passos, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O Governo assumiu o compromisso de solicitar às Infraestruturas de Portugal um estudo de viabilidade sobre a intervenção.

O encontro incluiu também a ligação por metrobus entre Famalicão e Guimarães, projeto que a autarquia considera estratégico para a mobilidade regional e para a dinâmica económica do eixo urbano e industrial.

O tema enquadra-se na estratégia da CIM do Ave, que defende maior articulação entre territórios e sistemas de transporte.

Foram ainda abordados outros assuntos, como a eventual passagem da Avenida 9 de Julho para o domínio municipal e a criação de um novo nó de ligação na A7, na zona de Fradelos, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Xadrez da Didáxis sobe à 1.ª divisão

O Clube de Xadrez A2D sagrou-se campeão nacional da 2.ª divisão, série A, e na próxima época, vai jogar entre elite nacional. Na nona e derradeira ronda das respetivas séries da 2.ª divisão, o Clube de Xadrez da Didáxis necessitava de ganhar, dada a concorrência do GX Porto, à espreita de um desaire da equipa famalicense. O CX A2D venceu com autoridade a equipa da AX Gaia B e feitas as contas totalizou 23 pontos (sete vitórias e duas derrotas), contra os 22 do GX Porto (cinco vitórias, três empates e uma derrota).

A equipa A do CX A2D fez-se representar por Carlos Novais (3,5 pontos em 8 jogos); Mestre Nacional Ivo Dias (4 pontos em 6 jogos); Luís Romano (7 pontos em 9 jogos); João Afonso (4 pontos em 6 jogos); Mestre Nacional Paulo Pinho (4 pontos em 5 jogos); João Romano (1 pontos em 1 jogo) e Mestre FIDE feminina Inês Silva (0,5 pontos em 1 jogos).

Contando com vinte e dois anos de existência, esta é sem dúvida mais uma bonita página escrita pelo clube famalicense que regressa à elite nacional (2014, 2015, 2016, 2018, 2021 e agora 2027) com quatro subidas da 2.ª divisão para a 1.ª divisão nacional: 2013, 2017, 2020 e 2026.

Famalicão: Diogo Lopes é o novo presidente do Bairro FC

No passado sábado, o Bairro Futebol Clube celebrou 23 anos de existência, dia que foi aproveitado para a eleição de novos órgãos sociais.

Diogo Lopes, o novo presidente substitui Joana Antunes que esteve dois anos no cargo. Nos canais oficiais, o clube fala «de uma presidente que marcou o BFC com dedicação, coragem e um enorme sentido de responsabilidade».

Em dia de jogo da equipa de Emanuel Costa, foi através das redes sociais que chegou a confirmação de Diogo Lopes como novo presidente do Bairro. Em declarações aos canais oficiais do clube, afirmou que «assumo a presidência com orgulho e responsabilidade, agradecendo a confiança depositada em mim e na direção». No final do comunicado, promete empenho total no novo cargo.

Foto: reprodução Facebook Diogo Lopes

 