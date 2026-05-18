Famalicão: JSD leva 16 delegados ao 29.º Congresso Nacional

A Juventude Social Democrata de Famalicão vai ao 29.º Congresso Nacional, que se realiza em Viseu, entre os dias 22 e 24 de maio, com 16 delegados. É a quinta concelhia mais representada a nível nacional, a segunda da zona norte e a maior do distrito de Braga.

O grupo famalicense será composto por Daniela Torres, Joaquim Castro, João Fontes, Vitória Vilela, Lara Rebelo, Guilherme Fernandes, Pedro Matos, Simão Barroso, Maria Goulão, Ricardo Fernandes, Beatriz Guimarães, José Loureiro, Simão Costa, Miguel Mourão, Filipa Freitas e Rui Oliveira, que encaram esta presença «com sentido de responsabilidade e ambição, reforçando o seu compromisso com uma intervenção política ativa, construtiva e focada nas preocupações dos jovens famalicenses».

A nota de imprensa, a estrutura jovem do PSD considera que «esta forte representação evidencia a mobilização e o dinamismo da JSD de Famalicão, bem como a sua crescente afirmação no panorama distrital e nacional, refletindo o trabalho contínuo desenvolvido junto dos jovens do concelho».

Com esta participação, a estrutura reafirma «a vontade de continuar a contribuir para o debate político nacional e para o reforço do papel da juventude na vida pública».