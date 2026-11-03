Para festejar os 50 anos da fundação da Juventude Social Democrata (que se assinalam no dia 5 deste mês), a estrutura local da JSD promove um jantar, no dia 7, sábado, pelas 19h30, na Sunset House, com a presença de diferentes gerações de militantes do partido.

Sob o mote “Cinco Décadas. Uma Identidade”, será um momento de encontro entre as várias gerações que integraram e integram a JSD Famalicão, reunindo militantes, antigos dirigentes, autarcas e simpatizantes na celebração do percurso feito ao longo de meio século.

As inscrições para o jantar podem ser efetuadas até quarta-feira, dia 4 de novembro, através do link do site da estrutura jsdfamalicao.pt, «ficando o convite extensivo a todos os militantes, simpatizantes e amigos que queiram associar-se a esta celebração».

Fundada em 1976, a JSD Famalicão tem estado sempre ativa, com atividade política e social.