Famalicão: Juiz coloca em liberdade médico suspeito de abusos sexuais a menores

‘Warm Up’ do Famalicão Beer Fest é este domingo: Festival começa na quinta-feira no centro da cidade

O primeiro momento público do Famalicão Beer Fest, o festival dedicado à cerveja artesanal e street food, com arranque marcado para a próxima quinta-feira, acontece já este fim de semana.

Cervejeiros e organização reúnem-se em Matosinhos, no espaço HopTrip, num ‘warm up’. Para além da confraternização com as equipas que vão fazer parte do evento, o momento servirá para ‘afinar agulhas’ para os quatro dias de festival.

O warm up Beer Fest vai funcionar também como antevisão do evento, uma vez que no local todos os visitantes poderão degustar mais de uma dezenas de cervejas que estarão presentes a partir de quinta-feira em Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa decorre a partir das 13h30, na Rua Heróis de França, em Matosinhos. O festival arranca dia 4 de julho, na Praça Mouzinho de Albuquerque, antigo campo da feira de Famalicão.