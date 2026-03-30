Famalicão: Júlio Costa vence Torneio António Fontes

A quinta edição do Torneio António Fontes, na modalidade de ténis de mesa, foi ganha por Júlio Costa. O torneio, que é organizado em homenagem ao “eterno desportista”, decorreu no passado sábado, com o atleta da equipa da casa a repetir o triunfo da edição anterior. Fernando Gonçalves foi o outro finalista. O evento culminou com a entrega de lembranças aos participantes, num jantar/convívio com a presença da família do homenageado, atletas e representantes oficiais.

A próxima iniciativa da Casa do Povo de Lousado é no dia 25 de Abril com o grande torneio de bilhar, realizando-se nesse dia as finais nas variantes de livre e snooker. Esta iniciativa arrancou a 11 de janeiro com 40 participantes. Segue-se o teatro solidário, a 16 de maio, com a colaboração da AC Vermoim, cuja receita reverte para a remodelação total dos camarins, sanitários e área junto ao palco.

A Casa do Povo mantém o espaço de convívio entre sócios e amigos, aos domingos de manhã entre as 10 e as 12 horas, no salão nobre. Estão disponíveis os tradicionais jogos de mesa e ainda diversa leitura regional e nacional.