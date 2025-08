Famalicão: Júnior Santos é o novo treinador da equipa feminina

O treinador, de 35 anos, com experiência no Campeonato de Portugal, é o escolhido para treinar a equipa feminina do FC Famalicão na Liga BPI.

Júnior Santos diz que «sempre foi um desejo representar estas cores, este símbolo e quando recebi o convite do Daniel Pacheco (coordenador do futebol feminino) não podia recusar». Naquela que será a sua primeira experiência no futebol feminino promete «muito trabalho, muita dedicação, honrar este símbolo e garantir a manutenção na Liga BPI», num projeto que visa, também, desenvolver e potenciar talento.

A novidade foi conhecida, em primeira mão, durante a emissão especial que Cidade Hoje realizou este sábado, a partir do centro da cidade, para acompanhar a apresentação das principais equipas do clube.