Famalicão: Juniores do Ninense jogam contra a equipa principal

A programação do Cineclube de Joane para o mês de abril abre quinta-feira, 4 de abril, com a exibição d´ ”Anatomia de uma queda”, de Justine Triet. O filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023 e considerado o melhor filme pela Academia do Cinema Europeu, conta com a interpretação de um jovem ator com raízes em Famalicão. Milo Machado Graner é filho de Susana Machado, uma artista plástica residente em Paris, mas com raízes famalicenses, particularmente na freguesia de Delães. No dia 11, de Win Wenders, pode ver “Dias Perfeitos”.

Depois, e para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, o Cineclube programou três filmes que estabelecem uma cronologia: o primeiro movimento na ascensão do fascismo na Europa dos anos 20 do século XX, com a Marcha Sobre Roma que impôs Mussolini; as imagens dos detidos pela polícia politica como testemunha de uma ditadura e dos seus meios de repressão e violência, em 48; uma das demonstrações de um tempo em liberdade, na história do Ballet Gulbenkian que se confunde, num traço paralelo, com as vitórias que herdamos no país que acordou no dia 25 de Abril de 1974.

Assim, no dia 16, pode ver “Marcha Sobre Roma”, de Mark Cousins; no dia seguinte é exibido “48”, de Susana Sousa Dias e no dia 18 “Um Corpo que Dança – Ballet Gulbenkian 1965-2005”, de Marco Martins.

Por último, no dia 25, de Aki Kaurismäki, na sessão Traz um Amigo Também, é exibido “Folhas Caídas”.

Todos os filmes são exibidos às 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes.