Famalicão: Junta acusa Movimento Juntos por Ribeirão de «má-fé»

O executivo da Junta de Freguesia de Ribeirão renunciou ao mandato e pede novas eleições intercalares, anunciando, desde já, que se apresentará novamente a escrutínio.

Na base da decisão está o chumbo do orçamento em reunião da Assembleia de Freguesia, no dia 29 de dezembro. As críticas de Leonel Rocha, líder do executivo, vão mais para o movimento “Juntos por Ribeirão” que faz parte do executivo, uma vez que a Coligação “Mais Ação, Mais Famalicão”, venceu sem maioria absoluta e para formar executivo teve que unir forças com o movimento. Aliás, os dois elementos do Movimento “Juntos Por Ribeirão” que fazem parte do executivo, Samuel Reis e Manuel Augusto, estão ao lado do restante executivo nesta renuncia ao mandato.

Relativamente à reunião da Assembleia de Freguesia que ditou esta rutura, estará em causa o elevador para a Junta de Freguesia, com o valor de 27.500 euros. Segundo o executivo, em conferência de imprensa, no dia 2 de janeiro, o valor do elevador estava inicialmente para pagamento em 2022, conforme previsto num acordo entre a Junta de Freguesia e o município. Porém, por impossibilidade, o município informou à Junta que tal apoio só poderia ser apreciado no início de 2023, o que obrigou o executivo da Junta a colocar o valor do elevador no orçamento de 2023. Porém, por lapso admite ter-se esquecido de retirar o valor do documento do ano de 2022. O executivo diz que, detetado o lapso, foram dadas explicações aos restantes membros da Assembleia de Freguesia, quer pelo presidente de Junta quer pela pessoa que dá apoio à contabilidade.

O Movimento Juntos por Ribeirão e o PS acusaram o executivo de que o elevador iria custar 55 mil euros e votaram contra o orçamento.

Leonel Rocha diz ainda que um dos elementos do Movimento Juntos por Famalicão disse haver «outros interesses» que estariam por detrás da decisão da Junta, «colocando em causa a honra dos elementos do executivo».

Nas críticas do executivo também é visado o presidente da Assembleia de Freguesia porque, diz, não «desempenhou o cargo com imparcialidade e não foi capaz de gerir com bom senso estas situações».

O executivo liderado por Leonel Rocha é mais crítico com o Movimento Juntos Por Ribeirão, acusando-os de «fazer autêntica chicana política, usando de má-fé em relação à rubrica do orçamento».