No último fim de semana e feriado de 5 de outubro, vários ecopontos da união de freguesias, totalmente cheios, apareceram com lixo colocado no chão. A autarquia local deu conta do sucedido e num comunidade dirigido à comunidade afirma que “mais do que uma questão de limpeza, esta é uma questão de civismo, respeito e responsabilidade de todos”.

Apelando à consciência de todos, a autarquia recorda que “nem sempre é possível depositar os resíduos no momento pretendido, mas deixar sacos e outros resíduos no chão não é solução”.

Se o ecoponto estiver cheio, procurar outra opção nas proximidades ou aguardar pela sua disponibilidade é um dos conselhos da junta de freguesia, assim como colocar cada resíduo no ecoponto adequado.