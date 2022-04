Famalicão: Junta de Arnoso e Sezures oferece chocolates às crianças

A poucos dias da Páscoa, estão de regresso as amêndoas, os chocolates e os doces da época festiva. Estão disponíveis nas mais de 1.600 lojas da Mercadona em Portugal e Espanha.

Desde o final do mês de março que já é possível encontrar nas lojas da Mercadona as tradicionais figuras de chocolate de leite, em forma de coelhos, pintainhos ou ovos surpresa.

Entre as novidades deste ano há uma Galinha de Páscoa, elaborada com chocolate 70% cacau, ovos de avelã e amêndoas cobertas com chocolate branco ou com chocolate de leite e canela. O sortido de Páscoa só fica completo com o pão de ló, presença obrigatória nesta época, fabricado para a Mercadona de forma tradicional e em formas de barro, pela Confeitaria Alvorada, em Guimarães. Além disso, não podem faltar as amêndoas de chocolate de leite, com e sem açúcar, amêndoas tipo francês ou as drageias de chocolate, fabricadas pela Imperial, em Vila do Conde.

Com a abertura de mais 9 lojas em 2021, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo, a empresa alcançou os 29 supermercados no país nesse ano, atingiu um volume de vendas de 415 milhões de euros e pagou 62 milhões de euros em impostos através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, sediada em Vila Nova de Gaia. Além disso, finalizou o ano com uma equipa de 2.500 colaboradores e um investimento de 110 milhões de euros.

Com o objetivo de partilhar com a Sociedade parte do que dela recebe, a Mercadona aumentou, em 2021, as doações a cantinas sociais, bancos alimentares e outras instituições de solidariedade social, tendo doado um total de 1.400 toneladas de bens essenciais em território nacional.