Famalicão: Junta de Castelões entrega 1 100 euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro

O sistema de vigilância da Padaria / Pastelaria Doce Marco, em Novais, Famalicão, captou na última noite o furto de cadeiras que se encontravam na esplanada.

O crime ocorreu cerca das 22h30 e a autora do furto é uma mulher. O proprietário do espaço utilizou as redes sociais para denunciar o sucedido, fazendo um ultimato: ou as cadeiras são devolvidas ou as imagens do furto divulgadas.

Depois de analisar ao detalhe a gravação do circuito de câmaras, o proprietário da Padaria / Pastelaria conseguiu identificar a autora do furto e deslocou-se à casa dela. A mulher assumiu que foi ela quem levou as cadeiras, pediu desculpa e devolveu-as.

O caso não chegou a ser reportado às autoridades.