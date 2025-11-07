Famalicão: Junta de Castelões explica, este sábado, porque vai ser abatida a carvalheira

A árvore, situada na Rua do Monte de Baixo, em Castelões, conhecido pelos locais como a Carvalheira, vai der derrubada por representar perigo iminente para a via pública e para a segurança de pessoas e bens. É esta a conclusão do relatório fitossanitário e de risco, elaborado pela empresa Mesquita Guimarães – Engenharia Florestal. A análise conclui que a árvore está em avançado estado de degradação do tronco e do lenho, com fragilidade estrutural nas pernadas e possível comprometimento do sistema radicular, resultante de intervenções anteriores no solo.

Perante este relatório, «e apesar dos esforços realizados ao longo dos últimos anos para preservar este exemplar emblemático», os técnicos determinaram que a sua remoção é inevitável.

A Junta de Freguesia de Castelões vai, agora, solicitar o pedido de abate à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, entidade competente para autorizar a intervenção.

A autarquia local, «consciente do valor simbólico e afetivo da Carvalheira para a comunidade», compromete-se a proceder à sua substituição por uma nova árvore da mesma espécie, «preservando assim a imagem e o carácter daquele local».

Para garantir «a total transparência» do processo, o executivo liderado por Francisco Sá convida todos os interessados a comparecer no local, este sábado, entre as 15 e as 16 horas, onde estarão elementos da Junta de Freguesia para explicar o processo, apresentar o diagnóstico técnico e constatar in loco o estado atual da árvore.