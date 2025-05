Famalicão: Junta de Castelões resolve problema com muro que “ameaçava ruir a qualquer momento”

Festa da Flor e Batalha das Flores motivam cortes de trânsito no centro da cidade

A realização da Festa da Flor e da tradicional Batalha das Flores vai implicar alterações ao trânsito e ao estacionamento no centro de Famalicão, especialmente, na tarde deste domingo.

De acordo com a autarquia, entre as 13h00 e as 19h00, vai ser proibida a circulação nas seguintes artérias: Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Alameda D. Maria II, Rua D. Pedro V, Rua José Gomes de Matos, Rotunda D. Sancho e Avenida José Manuel Marques.