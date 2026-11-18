Numa publicação nas redes sociais, a Junta de Freguesia de Esmeriz manifesta a sua revolta perante o cenário encontrado na Rua das Mimosas, pela colocação ilegal de lixo. Plásticos, eletrodomésticos e outros resíduos foram colocados na via pública, «num comportamento que revela uma enorme falta de civismo, de respeito pelo ambiente e por toda a comunidade».

Por isso, manifesta a sua «profunda indignação perante este tipo de comportamentos» e apela à população que a ajude a identificar os infratores, garantindo que todas as informações serão tratadas com a devida discrição.

A autarquia recorda que a deposição ilegal de resíduos é proibida e pode dar origem à aplicação de coimas.