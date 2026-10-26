Esta união de Freguesias – Vale S. Cosme, Telhado e Portela – é uma das Unidades Locais de proteção Civil do concelho. A apresentação pública é sábado, 31 de outubro, pelas 11 horas, no largo exterior da Capela de São Bento, em Vale S. Cosme.

Para a autarquia local, representa o compromisso com a prevenção, a segurança e a proteção de pessoas e bens, bem como com a melhoria da capacidade de resposta perante situações de emergência, articulando esforços entre diversos agentes envolvidos na segurança do território.

A população vai, também, conhecer a importância do seu papel na defesa e segurança da comunidade, promovendo uma maior proximidade entre os serviços e os cidadãos.