Famalicão: Junta de Joane oferece voucher para descontar em material escolar

O Continente 3 horas Noturnas BTT Famalicão regressa à cidade, na noite deste sábado, 16 de setembro, e faz parte do troféu Nacional 14, com as provas da Maia e da Trofa.

O circuito começa na Praça D Maria II e desenrola-se nas ruas da cidade, Parque da Devesa e nos bosques a sul, na zona de Antas. Tudo num circuito de 5,5 km «sem uma grande complexidade técnica, pelo que é um traçado rápido», promete Paulo Machado Ruivo dos Amigos do Pedal.

Para além da vertente competitiva, a organização promete um programa de animação, de som e luz, na zona da meta. «É uma forma de criarmos um ambiente festivo e acolhedor. Se cuidamos de colocar no terreno todas as condições para que os atletas sejam bem-sucedidos, também pugnamos que o ambiente envolvente seja motivador para chamar a atenção dos espetadores e as famílias dos atletas. Cuidamos que seja uma festa. Para todos».