Famalicão: Junta de Oliveira Santa Maria denuncia ato de vandalismo e procura responsáveis

A Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria utilizou as redes sociais para denunciar mais um ato de vandalismo, ocorrido naquele território.

De acordo com as imagens partilhadas no facebook, uma árvore foi derrubada, em pleno Largo das Boticas, sem autorização / motivo aparente.

A autarquia apela a quem possa ter informações sobre o sucedido que comunique às entidades responsáveis (junta de freguesia e/ou GNR).