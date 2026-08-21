A Junta de Freguesia de Pedome alerta que uma «freguesia limpa depende da responsabilidade de todos». Isto a propósito da deposição de resíduos fora dos locais e horários definidos, porque «prejudica a limpeza, a saúde pública e a qualidade de vida de toda a comunidade», diz.

Por isso, a autarquia apela à colaboração de todos para que utilizem os ecopontos de forma correta e cumpram os horários de deposição de resíduos.

Adianta, também, que a identificação dos autores de infrações relativas à deposição de resíduos será reportada às entidades competentes para instauração de processos.