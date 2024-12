Famalicão: Junta de Ribeirão recebe exposição de presépios e mostra as obras em curso

Na noite deste sábado, a partir das 21 horas, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, serão divulgados os vencedores da 10.ª edição do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão. São 48 as curtas-metragens que estão a concurso.

A cerimónia de encerramento terá a presença dos atores Isabela Valadeiro e Albano Jerónimo que é o homenageado da edição deste ano do festival.

Esta 10.ª edição conta com um júri composto pelo argumentista Tiago R. Santos, as atrizes Paula Lobo Antunes e Carla Chambel, a jornalista de cinema Lara Marques Pereira, a realizadora e argumentista Silvana Torricella, e o escritor Valter Hugo Mãe.

Antes da cerimónia de encerramento, estão a decorrer as sessões competitivas, que permitem ao público eleger a sua curta-metragem favorita. As sessões têm lugar no salão nobre da Universidade Lusíada de Famalicão, até esta sexta-feira. Neste dia, terão lugar dois encontros com Rui Tendinha e os realizadores Maria Moreira e João Sá (“Novíssimo Cinema Português – Talentos de Famalicão”), e com Tiago Alves e o realizador famalicense Bruno Carnide (“Cinemax”), pelas 9h30 e 15h00, na Universidade Lusíada.

Este ano são nove as categorias a concurso. A melhor curta-metragem, o “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, recebe 2500 euros. Também há prémios para o melhor filme produzido por estudantes do ensino secundário, melhor documentário, o melhor filme de animação e para o filme preferido do público. A melhor curta-metragem experimental, a melhor interpretação, o melhor argumento e a melhor direção de fotografia também serão alvo de distinção.