Famalicão: Junta de Ruivães e Novais alerta para burla com jovem que vende carne porta-a-porta

Inserido no programa “Trofa + Saudável – Trofa + Feliz”, a Câmara Municipal da Trofa em parceria com a FAPTrofa termina o ciclo de sessões de sensibilização para a temática do Cyberbullying com a última palestra, no auditório do Fórum Trofa XXI, no próximo dia 29 de maio, pelas 21h00, uma iniciativa aberta a toda a comunidade.

O objetivo é contribuir para a utilização responsável e segura da internet, através de sessões informativas e ações de sensibilização destinadas a crianças, jovens, educadores e cidadãos em geral.

As Sessões de Cyberbullying percorreram o concelho com sessões destinadas à comunidade em geral e deram a conhecer alguns sinais de alerta que podem ajudar os pais a evitar que os filhos sejam vítimas ou agressores, nas suas relações interpessoais e quando fazem uso das tecnologias de comunicação.

A autarquia Trofense e a FAPTrofa pretendem que a escola seja em espaço privilegiado na prevenção e combate a todas formas de violência.